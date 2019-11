Marcel Mart ist gestorben

Marcel Mart ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Der 1927 in Esch/Alzette geborene Journalist und Rechtsanwalt trat am 1. Februar 1969 in die Regierung ein. Anschließend war er Minister für Volkswirtschaft, Mittelstand und Tourismus sowie Verkehrs- und Energieminister in den Regierungen von Pierre Werner und Gaston Thorn.

Das DP-Mitglied verließ seine Ministerien am 16. September 1977, um dem Europäischen Rechnungshof beizutreten, dem er von 1984 bis 1989 vorsaß. Josy Barthel ersetzte ihn in der Regierung. Marcel Mart war auch Ehrenvorsitzender der BGL BNP Paribas.

(L'essentiel)