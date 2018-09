Luxemburg setzt immer stärker auf grüne Energie

«Maßnahmen zum Klimaschutz werden immer dringender. Wir als reiches Land müssen da vorweggehen», sagt Claude Turmes, Staatssekretär für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur. Der Grünen-Politiker präsentierte am Donnerstag zusammen mit Wirtschaftsminister Étienne Schneider (LSAP) die Entwicklungen zum Thema erneuerbare Energie in Luxemburg.

Bis 2020 sollen elf Prozent des Stroms im Großherzogtum aus Windkraft und Photovoltaikanlagen kommen. «2017 standen wir bei 6,99 Prozent. Aber wir wissen um unsere Projekte. Daher sind wir optimistisch, diese Zahl zu erreichen», meint Schneider. Bis zum Jahr 2030 sollen es dann nach einer Vorgabe der EU sogar 23 Prozent sein. Dafür lässt der Staat auch einiges an Subventionen springen. Zwischen 2013 und 2017 flossen 86 Millionen an Fördergeldern in Windkraftanlagen und 66 Millionen Euro in Solargeräte.

Langfristiger Plan

Vor allem bei Strom von Photovoltaikanlagen gab es in den vergangenen Jahren einen rapiden Preissturz. Dieser musste vor zehn Jahren deutlich höher subventioniert werden als Wind. Dank neuer Technologien sind die Kosten der beiden Energiequellen mittlerweile ähnlich (105 Euro/MWh zu 90 Euro/MWh). «In unserer Legislaturperiode gab es einen rasanten Anstieg an Solaranlagen. Allerdings hat das nicht nur mit uns zu tun, sondern mit einem langfristigen Plan, den wir umsetzen», gibt Schneider zu.

Dieser Plan beinhaltet auch die Weiterentwicklung bei der E-Mobilität. 210 Ladestationen für Elektrofahrzeuge gibt es derzeit im Land. «Die E-Mobilität ist für uns ein Muss. Die Infrastruktur dazu wächst im Land immer schneller», sagt Claude Turmes zufrieden. Seit der Steuerreform 2017 geht die Zahl der Neuwagen mit Elektro- oder Hybridmotor deutlich nach oben. Alleine 2017 wurden 386 E-Autos und 687 Hybride angemeldet. «Die Probleme machen eher die Autohersteller, die zu wenig auf E-Autos setzen. Die wollen immer noch ihre Diesel verkaufen», sagt Turmes.

(Henning Jochum/l'essentiel)