Am 1. Oktober eröffnet die neue Nationalbibliothek

Etwas mehr als drei Wochen wird es keine öffentlich zugängliche Nationalbibliothek in Luxemburg geben. Dies ist eine der Folgen des Umzugs der Einrichtung aus dem Zentrum der Hauptstadt auf den Kirchberg. Das «historische Gebäude wird am Freitagabend, den 6. September, definitiv geschlossen», heißt es in einer Regierungserklärung vom Mittwoch. «Die Nationalbibliothek wird die Öffentlichkeit ab Dienstag, den 1. Oktober, um 14 Uhr in seinen neuen Räumlichkeiten auf dem Kirchberg-Plateau begrüßen.» In der Zwischenzeit sei eine Vorbereitungsphase notwendig, um das reibungslose Funktionieren der neuen Infrastruktur bei ihrer Inbetriebnahme zu gewährleisten.

Daher können Bücher bis einschließlich 6. September am alten Standort ausgeliehen werden. In der Umzugsphase können die Nutzer ab dem heutigen Mittwoch zehn Bücher reservieren. Bisher lag die maximale Anzahl bei fünf. Alle ausstehenden Buchleihen werden automatisch bis zum 19. Oktober verlängert, da die Nutzer ihre Bücher zwischen dem 6. September und dem 1. Oktober nicht zurückgeben können.

Die neue Bibliothek Kirchberg wird am Tag vor ihrer Eröffnung mit einer feierlichen Zeremonie eingeweiht. Der offizielle Teil ist für Montagnachmittag, 30. September, geplant. Im Juni 2014 begannen die Bauarbeiten für das neue 24.000 Quadratmeter große Gebäude an der Avenue J.F. Kennedy. Ein Gesetz aus dem Jahr 2013 sah ein Budget von 112 Millionen Euro vor. Die alte Bibliothek, direkt neben der Kathedrale im Zentrum der Stadt Luxemburg, soll ein Museum für luxemburgische Kunst werden.

(jw/L'essentiel)