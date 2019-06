Wie Opfer von Gewalt an Schulen Hilfe bekommen

Im Jahr 2018 sind 88 Fälle von Gewalt an Schulen bei der Polizei gemeldet worden, 26 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Das geht aus einer parlamentarischen Antwort der Minister für Sicherheit und Bildung hervor. «Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es ist schwierig, exakte Zahlen zu Fällen von Konflikten, Belästigung oder Erpressung zu bekommen. Es gibt immer wieder Konflikte in Schulen, aber nur die Extremfälle werden gemeldet», sagt Claire Russon, Leiterin des Zentrums für psychosoziale und pädagogische Unterstützung (CEPAS).

Sie glaubt, dass Gewalt in Schulen genauso existiere «wie Gewalt in unserer Gesellschaft». «Dennoch gibt es in den Schulen Fachleute, die leichter eingreifen können, um den Opfern zu helfen.» Junge Menschen und ihre Eltern könnten jederzeit Hilfe beim CEPAS bekommen, sei es in Form von moralischer Unterstützung oder um problematische Situationen wie Gewalt zu besprechen.

Nicht selten nimmt die schulische Leistung ab

Die Gespräche seien wichtig, da nicht selten die schulische Leistung unter der Gewalterfahrung oder dem Mobbing leide. Neben dem CEPAS als Anlaufstelle würden auch in der Schule entsprechende Gesprächspartner zur Verfügung stehen, in einigen Gymnasien des Großherzogtums seien bereits entsprechende präventive Initiativen ins Leben gerufen worden.

«Im Rahmen unseres Projektes Peer-Mediation im Schulalltag sollen die Schüler lernen, Konflikte zu lösen und gewaltfrei zu kommunizieren. Für die Schüler in der sechsten Klasse gibt es Workshops zum Thema Mobbing», sagt Lehrerin Georgette Grein, vom Lycée Robert-Schuman in Luxemburg-Stadt.

(Marion Mellinger/L'essentiel)