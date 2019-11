Frau macht Xavier Bettels Schal auf Twitter berühmt

Der bisher größte Auftritt von @Luxscarf war der 20. Oktober 2016. An diesem Tag wurde der Twitter-Account von der New York Times zitiert. Das Thema des Artikels: der Stil der europäischen Führungskräfte. «Xavier Bettel wirbt gewaltig für sich und sein winziges Land mit seiner riesigen Sammlung trendiger Schals», so die amerikanische Zeitung. Und weiter: «Diese Gewohnheit hat sogar zu einem eigenen Twitteraccount geführt – @luxscarf.»

Aber wer steckt hinter diesem Twitter-Account, der im November 2014 eingerichtet wurde? Es handelt sich um eine Engländerin, die ihre Identität nicht preisgeben möchte. Die Mutter von zwei Kindern, wurde von L'essentiel kontaktiert und verrät dann doch ein paar Details: «Ich habe 15 Jahre in Luxemburg gelebt und wohne seit einem Jahr wieder in Großbritannien. Seitdem komme ich regelmäßig ins Großherzogtum«, sagte sie. Warum sie den Account Parodie-Konto erstellt habe? Alle begann mit einem Fotoalbum der Schals von Xavier Bettel auf Facebook. «Freunde haben mir dann vorgeschlagen, die Idee für Twitter aufzugreifen». Der tiefere Sinn dahinter: «Zeigen, dass es auf das Accessoire ankommt, nicht auf die Politik.»

Auf dem @luxscarf-Konto wechseln sich ernsthafte und kuriose Kommentare ab. Meist geht es um englische Politik, manchmal auch um Themen aus Luxemburg. Als Reaktion auf den historischen Sieg von F91 Düdelingen bei Apoel Nicosia (4:3) in der Europa League im September «gratulierte der Schal» von Xavier Bettel dem Verein mit den Worten: «Ihr könnt länger in Europa bleiben als Großbritannien!»

Dass die Britin den luxemburgischen Premierminister in Großbritannien trifft, dürfte eher unwahrscheinlich sein. In Luxemburg sei sie Bettel allerdings einmal begegnet. Das war auf dem Internationalen Basar. «Sicher ist es möglich, dass Xavier Bettel einmal mit ihr gesprochen hat, ohne es zu merken», gibt das Staatsministerium auf Anfrage von L'essentiel Auskunft.

Fakt ist: Der Premierminister selbst ist einer der 1129 Abonnenten des Twitter-Accounts. Schließlich steht hier alles Wissenswerte: «Xavier Bettel mag alle Farben, was Schals angeht. Aber höchstwahrscheinlich bevorzugt er die Farben der luxemburgischen und gambischen Flagge.»

Absolute scenes! Well done @F91Diddeleng @F91_Dudelange You may end up lasting longer in Europe than #UnitedKingdom https://t.co/YLr2wbDfWm