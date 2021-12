Betrugsmails im Namen der Polizei im Umlauf

Nein, der Generaldirektor der Polizei hat Ihnen nicht geschrieben. E-Mails mit dem Vermerk dieses Absenders sind derzeit im Umlauf. Dabei handele es sich jedoch um eine Betrugsmasche, warnte die großherzogliche Polizei am Donnerstag. In den Nachrichten wird auf eine laufende Untersuchung in Bezug auf strafrechtliche Vergehen hingewiesen. «In den letzten Tagen wurden mehrere Fälle gemeldet», so die Polizei. Sie fordert die Empfänger dieser E-Mails auf, diese nicht zu beachten.

Ähnliche Betrugsmaschen gibt es immer wieder. In diesem Monat warnten die Behörden vor einem Telefonbetrug, bei dem sich Unbekannte als Polizei- oder Justizbeamte ausgaben. Vor kurzem wurde außerdem über falsche Polizisten berichtet, die ebenfalls per Telefon versuchten, Kreditkartennummern zu erbeuten. Andere Kriminelle hatten versucht, sich als Mitarbeiter von Microsoft auszugeben.

(L'essentiel)