Entscheidung über Arena-​​Eröffnung fällt Ende Februar

Dreieinhalb Jahre nach dem ersten Spatenstich ist der Bau das Stade de Luxembourg auf der Zielgeraden. Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen hat begonnen, welches Spiel der Fußballnationalmannschaft das erste im neuen Stadion sein wird. Ob es am 24. März gegen Katar geht oder erst am 30. März gegen Portugal das erste Mal der Ball auf dem neuen Rasen rollen wird. «Der Rohbau ist fertig, es gibt noch ein paar kleine Details zu klären», sagt Simone Beissel (DP), die für den Bau zuständige Beigeordnete der Stadt Luxemburg.

Neben einigen zu installierenden Kameras und dem Aufbau verschiedener Kommunikationsnetzwerke müssen sich Unternehmen um die Überprüfung der Sicherheit des Bauwerkes kümmern. Die Eröffnung des Veranstaltungsortes wird auch von der Organisation eines Testspiels abhängig gemacht, das ohne Zuschauer stattfinden soll. «Idealerweise sollte das Stadion bei dieser Generalprobe zu mehr als 50 Prozent gefüllt sein, aber das ist keine Pflicht», teilte die Uefa mit und ergänzte, dass im Stadion ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen werden kann, wenn das Testspiel ganz ohne Zuschauer stattfindet.

Cristiano Ronaldo an der Cloche d'Or?

Am Donnerstag und Freitag soll eine Uefa-Delegation das Stadion inspizieren und abnehmen. Beim Luxemburger Fußballverband erwartet man, dass das Stadion in die Kategorie 4 eingestuft wird, wie FLF-Generalsekretär Joël Wolff betont. Dann können laut FLF sowohl Nationalmannschaftsspiele wie auch Europa-League-Spiele dort ausgetragen werden.

Aber selbst wenn die Genehmigung des Verbandes vorliegt, bedeutet das nicht automatisch, dass Cristiano Ronaldo im März an der Cloche d'Or an den Ball treten kann. Es bestehe eine gewisse Gefahr, dass das Stadion nicht rechtzeitig fertig werde, sagt die Stadtbeigeordnete Beissel. Die DP-Politikerin verspricht jedoch: «Wir werden alles dafür tun, dass es fertig wird.» Am 22. Februar sollen sich alle Stadion-Verantwortlichen treffen und beraten. Danach will die Stadt bekannt geben, ob im März die Arena betriebsbereit ist und der erste Anpfiff im neuen Stadion ertönen kann.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)