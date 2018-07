Radler-​​Passerelle nach sechs Wochen wieder offen

Nach sechswöchigen Bauarbeiten kann die Passerelle am Pont Adolphe wieder von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden. Ponts et Chaussées haben den definitiven Straßenbelag fertig verlegt. Zudem wurden Rad- und Fußweg neu markiert.

Die vier Meter breite und 154 Meter lange Passerelle entlang der Steinbögen des Pont Adolphe wurde vergangenen September eingeweiht. Nach den Arbeiten an dem Fußgänger- und Radler-Steg werden die Ponts et Chaussées nun die Schäden an der Adolphe-Brücke selbst in Angriff nehmen. Frost und das Gewicht der Busse hatten der provisorischen Straßendecke bekanntlich stark zugesetzt.

(L'essentiel)