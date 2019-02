Temperaturen in Luxemburg klettern nach oben

Luxemburg präsentiert sich in den nächsten Tagen mit fast schon frühlingshaften Temperaturen. Zweistellige Werte wie in einigen Teilen Deutschlands werden aber noch nicht erreicht, wie Sven Rock von Meteo Remich erklärt. «Noch bis Morgen ist es bei uns eher frostig. Danach wird der Atlantik wieder aktiver und wir gelangen wieder in eine Westwetterlage. Die Luftmassen vermischen sich stärker. Wir erhalten nun in einem 2 Tage Wechsel kalte und warme Luftmassen.» Die Temperaturen können laut Meteolux bis zu sieben Grad erreichen und bleiben ab Donnerstag kontinuierlich über dem Nullpunkt.

So wird das Wetter!







Die Wetterschwankungen im Großherzogtum sind «im Winter ganz normal», so Meteo Remich. Und so wird es auch noch einige Wochen weitergehen: «Den Frühling kann man absolut noch nicht sehen. Es stehen statistisch noch kalte Wintertage ab Mitte Februar bevor und auch im März könnte es noch sehr kalt werden», dämpft Sven Rock die Erwartungen.

(L'essentiel)