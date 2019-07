Freibad Vianden könnte doch noch öffnen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Freibad in Vianden könnte wohl doch noch in dieser Sommersaison die Pforten für seine Badegäste öffnen. Wie das Tageblatt berichtet, erwäge der Schöffenrat der Gemeinde, einen Bademeister aus einem anderen Schwimmbad mit der Ausarbeitung eines Sicherheitskonzepts zu betrauen. Dieser müsse in Vianden nicht selbst vor Ort sein, wenn dort für genügend Aufsichtspersonal gesorgt sei.

Das Freibad in Vianden ist seit dem 5. Juli geschlossen. Die Gewerbeaufsicht (ITM) hatte es dicht gemacht, weil die Sicherheit der Schwimmer wegen fehlender Bademeister nicht mehr gewährleistet wurde. Wenige Tage vor der Schließung soll es zu einem Vorfall gekommen sein, bei dem jedoch niemand zu Schaden kam.

(sw/L'essentiel)