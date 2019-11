Google: «Noch nicht für Luxemburg entschieden»

«Es besteht die Möglichkeit, dass Google sein Rechenzentrum nicht in Bissen baut. Der Standort Luxemburg steht weiterhin im Wettbewerb mit anderen Ländern», stellten die beiden Google-Manager Fabien Vieau und Frederic Descamps am Donnerstag klar. Sie beantworteten Fragen bei einer Informationsveranstaltung zum Projekt, das seit zwei Jahren in Luxemburg für Furore sorgt. Sollte Luxemburg den Zuschlag für das Projekt erhalten, könnte das erste der beiden Rechenzentren frühestens «Anfang 2023» den Betrieb aufnehmen.

Der Kern des Konflikts: Rechenzentren verbrauchen extrem viel Wasser und Strom. So plant Google, Wasser der Alzette zur Kühlung der Server zu nutzen. Vor einigen Tagen habe Google von der Möglichkeit erfahren, einen Anschluss an eine Kläranlage zu bekommen, sagte Vieau. Aber in diesem Stadium der Planung ändere sich das Projekt noch ständig. «Das Projekt, das wir letztendlich bauen werden, könnte sich sehr von dem unterscheiden, was wir heute präsentieren können.»

Hoher Stromverbrauch

Der Netzwerkbetreiber Creos teilte mit, das Center benötige bis zu zwölf Prozent des nationalen Stromverbrauchs. «Creos hat einen Plan, seine Kapazität zu erhöhen. Es ist völlig unabhängig davon, ob wir kommen oder nicht. Aber es würde den Bedarf beider Rechenzentren decken», sagte Vieau. Aber auch hier macht Google Fortschritte: «Unsere Rechenzentren sind siebenmal energieeffizienter als noch vor fünf Jahren. Andere Rechenzentren verbrauchen 50 Prozent mehr Strom als ein Google-Rechenzentrum. Und wir haben in den letzten zwei Jahren 100 Prozent unserer Energie kompensiert.»

Was den Standort betrifft, erinnerten die beiden Manager daran, dass Luxemburg sich bei Google beworben habe – «als Teil der Strategie für das digitale Luxemburg» – nicht umgekehrt. Das Projekt soll zwischen 100 und 350 Arbeitsplätze schaffen. Laut Google soll ein ähnliches Projekt in den Niederlanden 800 Millionen Euro seit 2016 zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen haben.

(Séverine Goffin/L'essentiel)