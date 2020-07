Luxemburg will bei den Mieten genauer hinschauen

Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) hatte Maßnahmen im Kampf gegen die exponentiellen Immobilienpreise der letzten Jahre versprochen, insbesondere für die Haushalte mit geringen Einkommen. Das künftige Gesetz zur Reform des Mietrechts wurde am Mittwoch vorgestellt.

Mit einem erklärten Ziel: «Die Mieter besser zu schützen und besser zu informieren.» Damit diese die Vorschrift der Begrenzung der Jahresmiete besser durchsetzen können. Die sieht vor, dass Vermieter nicht mehr als 5 Prozent des eingesetzten Kapitals als Jahresmiete verlangen dürfen. Viele Vermieter haben sich in der Vergangenheit bei Mieterhöhungen auf die ungenaue Regelung berufen, insbesondere vor dem Hintergrund explodierender Immobilienpreise im Land.

Nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes sind Vermieter verpflichtet, über die exakte Berechnung des investierten Kapitals Auskunft zu geben. 15 Jahre nach dem Erstbezug des Mietobjektes wird außerdem ein Abschlag von zwei Prozent alle zwei Jahre vorgenommen. Außerdem müssen Dienstleistungen, die zusätzlich zum Wohnen angeboten klar von der Miete unterschieden werden. Die Möglichkeit der Deckelung zu entgehen durch Deklarieren einer Wohnung als «Luxusunterkunft» wird abgeschafft.

«Andere Maßnahmen, falls erforderlich»

Der Minister von Déi Gréng will auch den Zugang zu Wohnraum fördern. Maklerkosten sollen künftig hälftig zwischen Vermieter und Mieter aufgeteilt werden. Bisher trug häufig der Mieter alleine die Kosten. Mietkautionen werden künftig auf zwei statt bisher drei Monatsmieten begrenzt.

Luxemburg will außerdem alternative Wohnformen fördern. Das Zusammenleben in Wohngemeinschaften soll erleichtert werden, ebenso die Rechte der einzelnen Mitbewohner gestärkt werden. Werden all diese Neuerungen ausreichen, um die Mieten zu senken? «Ich weiß es nicht, aber wenn es nötig ist, werden wir in Zukunft andere Maßnahmen ergreifen», lautet die Antwort von Henri Kox.

(Thomas Holzer/L'essentiel)