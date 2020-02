Alain Duschène verlässt die Armee im Sommer

In der Luxemburger Armee endet ein Ära. Alain Duschène scheidet am 29. September aus seinem Amt aus, das konnte man am Montag im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg lesen.

Duschène diente seit dem 30. September 2017 als Generalstabschef und war damit Chef der Armee. Zuvor war er neun Jahre lang stellvertretender Generalstabschef. Wer die Nachfolger an der Spitze der Armee antritt ist bisher noch nicht bekannt.

In den vergangenen Wochen wurde die Militärführung – insbesondere Armee-Chef Alain Duschène – von den Gewerkschaften im Zusammenhang mit dem Fall Christian Schleck stark kritisiert. Die Gewerkschaft des öffentlichen Dientes SPFP (Syndicat Professionnel de la Force Publique) forderte Duschènes Rücktritt aus der Armeeführung. Die Gewerkschaft wirft der Armeeführung vor, sie habe Schleck, als Strafe für seine öffentliche Kritik an der Armee und seine Tätigkeit als Gewerkschafter, versetzt. Schleck war zuvor für die Öffentlichkeitsarbeit der Armee zuständig gewesen.

(jg/L'essentiel)