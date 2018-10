Zahl der arbeitsbedingten Todesfälle stagniert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit 2011 variiert die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle in Luxemburg erheblich, so die Statistiken im ersten Jahresbericht der Accident Insurance Association (AAA): 11 im Jahr 2011, 14 im Jahr 2012, 6 im Jahr 2013, 10 im Jahr 2014, 14 im Jahr 2015, 21 im Jahr 2016 und 12 im Jahr 2017. «Es muss gesagt werden, dass selbst wenn die Unfallhäufigkeit 2017 auf dem niedrigsten Niveau liegt (3,91%, verglichen mit 4,69% im Jahr 2011), die Zahl der arbeitsbedingten Todesfälle hoch bleibt», so die AAA.

Die AAA ist eine öffentliche Einrichtung zur Prävention und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Sie wurde bereits 1901 vom Gesetzgeber ins Leben gerufen wurde, untersteht der Aufsicht des Ministeriums für soziale Sicherheit und wird von einem Aufsichtsrat verwaltet.



Die wichtigsten Dienstleistungen der AAA, die sich mit Arbeitgebern und Versicherten befassen, sind Prävention und Versicherungsleistungen.



Die Aufgaben der Präventionsabteilung sind Beratung, Schulung und Sensibilisierung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Präventionskultur besser zu entwickeln und ihren rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz nachzukommen.



Die Abteilung Services verwaltet die Akten und kümmert sich um die Bearbeitung der Fälle.

Mit herkömmlichen Präventionsmittel ist es nicht gelungen, die Zahl und Schwere von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu verringern. Daher hatte der Verband bereits 2016 in Zusammenarbeit mit den Sozial- und Staatspartnern eine nationale Strategie mit dem Namen «VISION ZERO» ins Leben gerufen. Sie basiert auf der Annahme, dass «Null Tote und Null Schwerverletzte» nur unter Einbeziehung aller Beteiligten erreicht werden können. In diesem Zusammenhang wurde 2017 eine Medienkampagne gestartet.

Zahlen sind stabil geblieben

Im Jahr 2017 wurden 15.780 Arbeitsunfälle, 3638 Wegeunfälle und 99 Berufskrankheiten gemeldet. Insgesamt kam es zu 19.517 gemeldeten Unfällen, von denen 21 tödlich waren. «Die Zahl der gemeldeten Unfälle ist trotz des deutlichen Anstiegs der Erwerbsbevölkerung in den letzten Jahren stabil geblieben», kommentiert die AAA. Der Verband erhält durchschnittlich 100 Meldungen pro Tag. In seinem gesamten Einzugsgebiet Luxemburg sind 30.665 Unternehmen und 406.129 Arbeitseinheiten aktiv.

Darüber hinaus berichtet die AAA, dass sie 2017 der Bekämpfung von Missbrauch und Betrug, denen in der Vergangenheit kaum nachgegangen wurde, «neue Impulse» verliehen habe. Zum 31. Dezember 2017 wurden insgesamt 22 Fälle von einem Richter untersucht.

