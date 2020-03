Luxemburg will Heizpilze nicht verbieten

Draußen ist es klirrend kalt, Fußgänger streifen in Mäntel gehüllt durch die Straßen, doch vor einem Café sitzen vereinzelt Kunden im Freien. Auf den Terrassen vor Bars, Cafés und Restaurants im Land sieht man solche Szenen immer häufiger. Ein Grund dafür: Immer mehr Gastronomen setzen auf sogenannte Heizpilze. Also Heizungen, die entweder mit Gas oder elektrisch betrieben eine Fläche aufheizen. Im Ausland wird der Einsatz dieser Geräte aus ökologischen Gründen kritisch gesehen, einige Länder planen sogar Verbote oder haben diese bereits erlassen. Die Geräte haben den Ruf, Klimakiller zu sein.

Im Großherzogtum sind diese Heizungen häufig zu sehen, besonders in der Hauptstadt. «Es ist offensichtlich, dass wir davon profitieren», sagt der Geschäftsführer des französischen Cafés auf der Place d'Armes. Es ist möglich, die Terrassen länger zu öffnen und so Kunden anzulocken. Angesprochen auf den schlechten Ruf der Geräte sagt er leicht gereizt: «Das ist kleinlich! Man belästigt uns mit Kleinigkeiten, dabei ist unser Geschäft schon schwer genug. Das ist geschmacklos»

«Definitiv nicht ökologisch»

In Luxemburg räumt die Umweltverwaltung ein, dass «noch niemand ein solches Vorhaben auf die Tagesordnung gesetzt hat, obwohl die Gemeinden individuell entscheiden können»". Die Horesca erklärt auch, dass «es derzeit keine Debatte zu dem Thema gibt». Sie weist darauf hin, dass die Stadt Luxemburg elektrische Heizungen zum Nachteil der mit Gas betriebenen bevorzugt. Bob Ritz, Sprecher der Stadtverwaltung, bestätigt dies: «Dies ist mit Sicherheitsfragen verbunden».

In der Frage der Umwelt legt die Hauptstadt fest, dass die Vorschriften eingehalten werden müssen. So muss beispielsweise «eine ausreichende Frischluftzufuhr für geschlossene Terrassen gewährleistet sein», erläutert Ritz. Die Betreiber müssen außerdem «einen Abstand zwischen den Geräten und brennbaren Materialien einhalten» und den Zustand ihrer Anlage regelmäßig überprüfen. Der scheidende Differdinger Umweltschöffe Georges Liesch räumt ein, dass «diese Heizsysteme definitiv nicht ökologisch sind», sie seien in der Gemeinde aber ohnehin nicht weit verbreitet. Keine der, von L'essentiel befragten, Gemeinden gab an, ein Verbot von Terrassenheizungen zu planen.

(jg/L'essentiel)