Mit dem ONE vom Abbruch zum Schul-​​Comeback

«Die Pandemie zerstörte meinen schulischen Fortschritt, meine Entwicklung und die Quarantäne ruinierte den Schulalltag», sagt João, 18 Jahre alt, der zu Beginn der Pandemie die neunte Klasse am Lycée Belval besuchte. «Nach und nach hörte ich auf, meine Hausaufgaben zu machen, die über die Teams-Software zu unregelmäßigen Zeiten eintrafen, und meine Noten verschlechterten sich rapide», berichtet der junge Mann, der seiner Erzählung nach bis dahin keine Probleme in der Schule hatte. Angesichts dieser langsamen Verschlechterung habe er aber weder von seiner Familie noch von seinen Lehrern Unterstützung erhalten: «Sie wussten nicht, dass es für mich nicht funktioniert, wenn ich meine Hausaufgaben zu unregelmäßigen Zeiten in den Teams aufbekomme». João ist nur eines vieler Beispiele, wie es Schülern in der Pandemie erging.

Die Rettung für ihn kam vom Office National de L'Enfance (ONE), wo er ab Februar 2021 psychologische Hilfe erhielt. Von da an ging der junge Escher in die Kunstwerkstatt des Nationalen Jugenddienstes (SNJ) in Esch. Im Kontakt mit den Ausbildern der Abteilung «Unterstützung beim Übergang ins Berufsleben» hat João wieder Freude gefunden. «Mir gefällt es hier, ich bin glücklich. Ich bin nicht mehr derselbe – Ich bin reifer geworden und ich habe fest vor, wieder zur Schule zu gehen, wenn ich mich bereit fühle. Das wird an der «L’école de la deuxième chance» sein, also werde ich wieder in der neunten Klasse anfangen, um meine Noten zu verbessern.»

Schulabbrecher-Zahlen bleiben stabil

Einen Plan für danach hat der junge Mann auch schon: «Ich will Berater werden, um junge Menschen bei ihrer beruflichen Laufbahn zu unterstützen. «Als ich mit dem Psychologen des ONE in Kontakt kam, war es wie eine Offenbarung. Die Pandemie hat meine Entschlossenheit nicht geschwächt. Ich wusste einfach nur nicht, wie ich mich angesichts einer neuen Situation organisieren sollte, auch wenn es nur darum ging, durchzuhalten.»

Obwohl die rohen Zahlen der Schulabbrecher in Luxemburg nach Angaben des Bildungsministeriums mit 1670 Fällen im Schuljahr 2019/2020 und 1661 Fällen von September 2020 bis Mai 2021 stabil sind, haben die Corona-Pandemie und ihre Folgen zweifellos Spuren in der Schullaufbahn vieler junger Menschen hinterlassen.

(jfc/L'essentiel)