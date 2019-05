Luxemburger verbrauchen weniger Antibiotika

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Gebrauch von Antibiotika ist in Luxemburg rückläufig. Das geht aus einer parlamentarischen Stellungnahme von Gesundheitsminister Étienne Schneider (LSAP) hervor. Die verschriebene Menge sei in den zehn Jahren zwischen 2007 und 2017 um 18 Prozent gesunken. Besonders deutlich sei der Rückgang bei Kindern im Alter bis zu vier Jahren (31 Prozent) und in der Altersgruppe der fünf- bis 14-Jährigen (39 Prozent).

Laut Schneider eine «positive Dynamik», da die Medikamente in Luxemburg zu oft eingesetzt würden und dadurch die Entstehung von multiresistenten Keimen gefördert werde. Auch wenn Ärzte und Patienten «recht gut zu dem Thema sensibilisiert wurden», seien zu viele Patienten noch immer der Meinung, dass ein Antibiotikum wirksam gegen Viren sei. Zudem würden die Medikamente noch von zu vielen Ärzten zu voreilig verschrieben.

Der im vergangenen Jahr verabschiedete neue nationale Antibiotikaplan zielt darauf ab, «die Entstehung, Entwicklung und Übertragung von Antibiotikaresistenzen zu reduzieren». Ein Plan, den Minister Schneider als «ehrgeizig» bezeichnet.

(th/L'essentiel)