Haris Mustafic ist ein geborener Feuerwehrmann. Bereits im Alter von zehn Jahren habe der 1,90 Meter große Luxemburger gewusst, dass er einmal seine Leidenschaft zum Beruf machen wollte. Angefangen habe alles, als ihn einer seiner Freunde in seinem Heimatdorf Canach zur Feuerwehrübung mitnahm, wie Mustafic erzählt. Ab diesem Augenblick sei von diesem Beruf fasziniert, beeindruckt und begeistert gewesen. Zuerst war er als freiwilliger Feuerwehrmann aktiv. «Von da an war es für mich einfach logisch und selbstverständlich in die Berufsfeuerwehr einzusteigen», sagt er.

Das Timing stimmte perfekt mit der Reform des Großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungsdienstes (CGDIS) überein: Die Zahl der beruflichen Rettungsdienstler sollte nämlich erhöht werden. Derzeit beträgt die Belegschaft mehr als 580 Mitarbeiter – 488 waren es noch 2018. Etwa 50 hauptberuflichen Rettungsdienstler sollen in den kommenden Monaten noch rekrutiert werden.

Als man ihn bei der mündlichen Prüfung fragte, gab Mustafic sich schlagfertig: «Das ist, als würde man einen Jungen, der sein Leben lang Fußball gespielt hat, fragen, ob er beim FC Barcelona einen Vertrag unterzeichnen möchte».

Mustafic sieht seine Berufswahl als Ergebnis der Erziehung seiner Eltern. «Sie haben sich immer für andere Menschen eingesetzt». Nach einer zweijährigen Ausbildung ist der 23-Jährige nun seit mehreren Wochen beim CIS Esch/Alzette als Feuerwehrmann unterwegs und ist sich auch den menschlichen Anforderungen bewusst: «Der Beruf verlangt Empathie und Konzentration», sagt er.

Natürlich gehöre auch Stress dazu. «Gerade deshalb muss da oben alles in Ordnung sein», sagt er grinsend und zeigt auf seinen Kopf. Es gehe grundsätzlich darum, «zur richtigen Zeit, die richtige Lösung zu finden». Seine Strategie, um sich bei schwierigen Situationen nicht unterkriegen zu lassen, bestehe darin, jeden Einsatz wie eine Filmszene zu betrachten – mit einer Anfangs- und einer Schlussklappe. «Wenn man zu viel über den letzten Einsatz nachdenkt, dann ist man beim nächsten nicht zu 100 Prozent dabei», sagt er.

Doch unter jedem Helm steckt ein Mensch mit Gefühlen. «Vor nicht allzu langer Zeit wurden wir zu einem sehr jungen Mädchen gerufen, das stark blutete. Ich fand sie im Badezimmer mit ihrem wenige Wochen alten Fötus in den Händen. Das sind natürlich Situationen, die einen treffen», sagt er.

Laut Mustafic lerne man dadurch Bescheidenheit und vorurteilfreies Verhalten. «Wenn wir einer Person helfen, die stark betrunken ist und die fünf Liter Bier auf der Straße getrunken hat, werde ich sie niemals beurteilen, da ich ihre Geschichte einfach nicht kenne. Wenn sie in diesem Zustand ist, hat das auch seinen Grund». Sein Motto lautet einfach: «Sie brauchen Hilfe, wir sind für Sie da und wir wissen, was zu tun ist». «In 99,99 Prozent der Fälle gibt es eine Lösung», ergänzt er.

Die Pandemie habe die Arbeit nicht leichter gemacht. «Am Einsatzort bezieht sich unsere erste Frage auf das Coronavirus. Es ist zwar frustrierend, aber notwendig, um uns selbst und andere Menschen zu schützen», sagt er.

In seiner Freizeit verbringt Mustafic zeit mit Crossfit und Motorradfahren. Es sei für ihn «wichtig, auch einmal Zeit für sich selbst zu haben, um sie danach anderen Menschen zu schenken». Ein bisschen treibe ihn aber auch der Adrenalinkick in seinem Beruf an. Sein Traum? «Dass die Air Rescue eines Tages Feuerwehrmänner in ihren Hubschraubern braucht».

(mc/L'essentiel)