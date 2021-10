Nächste Woche könnte es über 20 Grad warm werden

Während es am Wochenende besonders in den frühen Morgenstunden fast schon eisig war, steigt das Quecksilber zu Beginn der neuen Woche auf beinahe frühlingshafte Werte, so die aktuelle Prognose von MeteoLux.

Am Montag klettern die Temperaturen am Nachmittag auf über 15 Grad, am Dienstag soll es noch schöner werden. Zwischen sonnigen Abschnitten können sich aber auch einige Regenschauer mischen.

Am Mittwoch soll dann laut den Luxemburger Meteorologen sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden.

