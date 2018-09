Sturm wütet und sorgt für Chaos auf den Straßen

Der Sturm wütet am Sonntag nicht nur in Luxemburg. Auch die Großregion ist davon betroffen. In Belgien verursachten umstürzende Bäume gegen 16 Uhr Chaos auf den Straßen. So wurden mehrere umgestürzte Bäume an der Ausfahrt Petingen-Rodingen, sowie zwischen Pommerloch und Bastogne gemeldet.

Wie uns ein Leser berichtet, wurden auch in der Hauptstadt gegen 16.45 Uhr in der Nähe des Auchhan-Supermarktes am Kirchberg mehrere Autos beschädigt.

(L'essentiel)