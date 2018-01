Warum braucht die Polizei so lang für Zeugenaufrufe?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am 20. November 2017 um 13.10 Uhr lässt sich ein Bankkunde an einem Geldautomaten in Luxemburg-Stadt 40 Euro auszahlen. Der Mann zieht die Geldkarte ab und geht weiter – das Geld im Ausgabeschlitz vergisst er jedoch. Wenig später geht ein unbekannter Passant vorbei, nutzt die Gelegenheit und steckt die herrenlosen Banknoten ein.

Erst einen Monat später veröffentlicht die Polizei einen Zeugenaufruf mit Foto: Wer zweckdienliche Hinweise zu dem Täter geben könne, möge sich bitte bei einem Kommissariat melden. Doch wer kann sich noch an mehrere Wochen zurückliegendes, auf den ersten Blick womöglich unauffälliges Alltagsereignis erinnern?

Entscheidung liegt nicht bei Polizei

In einer parlamentarischen Anfrage an den Minister für Innere Sicherheit, Étienne Schneider (LSAP), verlangen die DP-Abgeordneten Gusty Graas und Alexandre Krieps Erklärungen, warum die Veröffentlichung von Zeugenaufrufen manchmal Monate dauert. Es gibt allerdings auch viele Aufrufe, die noch am selben oder darauffolgenden Tag verschickt werden, etwa nach Verkehrsunfällen.

Laut Schneider hängt der Zeitpunkt für die Veröffentlichung von Zeugenaufrufen von mehreren Faktoren ab. Die Prozedur werde erst dann eingeleitet, so der Minister, sobald der Betroffene eine Anzeige eingereicht hat. «Danach hat der Polizeibeamte 40 Tage Zeit, um das Protokoll an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln.»

Erfolgsquote nicht bekannt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft können im Zuge der Ermittlungen auch Bilder oder Aufzeichnungen von Überwachungskameras beschlagnahmt werden. Die Justiz entscheidet auch, wann und mit welchem Inhalt der Aufruf veröffentlicht wird – bis der Beschluss fällt, kann es mitunter dauern. Zweck der Zeugensuche sei es, «Informationen und Hinweise zu sammeln, die es den Ermittlern ermöglichen, insbesondere den oder die Täter zu identifizieren». Statistiken über eine mögliche «Erfolgsquote» von Zeugenaufrufen führe man nicht, so der Minister.

Der Gelddieb aus der Hauptstadt ist übrigens noch nicht identifiziert. Man habe zu dem Zeugenaufruf vom 21. Dezember bislang keine Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, erklärt ein Sprecher der Police Grand-Ducale auf Nachfrage von L'essentiel..



(jt/L'essentiel)