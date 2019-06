Jean Asselborn ist an die Arbeit zurückgekehrt

Nach gesundheitlichen Problemen kehrt Jean Asselborn an die Arbeit zurück. Der Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten wird seine Kollegen aus den Benelux- und Ostseeanrainerstaaten am Sonntag zu einem Arbeitsessen begrüßen, bevor der Rat für auswärtige Angelegenheiten und der Rat für allgemeine Angelegenheiten der Europäischen Union am Montag und Dienstag stattfinden, wie die Regierung am Sonntag bekannt gab.

Jean Asselborn und seine europäischen Kollegen werden aktuelle Themen diskutieren, angefangen bei Venezuela, Sudan, Iran und dem Nahen Osten. Die Gesamtstrategie der EU wird auch mit den Verteidigungsministern der Mitgliedstaaten erörtert werden.

Nach einem Sturz auf Mallorca wurde Jean Asselborn Anfang des Monats vor Ort behandelt und dann ins Krankenhaus in Luxemburg eingeliefert.

(jg/L'essentiel)