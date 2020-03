«Urlaub aus familiären Gründen» wird verlängert

Als Folge der Schließung von Schulen und Kinderkrippen zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus, nutzen einige Eltern derzeit den «Urlaub aus familiären Gründen wegen des Coronavirus» (CRF), damit sie sich um ihre Kinder kümmern können. Zunächst konnte der Urlaub während der zwei Wochen der geplanten Schulschließungen genutzt werden. Da die Regierung angekündigt hat, den Zeitraum bis zum 19. April zu verlängern, wird auch eine Verlängerung des CRF möglich sein, so das Ministerium für soziale Sicherheit gegenüber L'essentiel.

Die Dauer der Maßnahme soll am Donnerstagnachmittag auf einer Pressekonferenz der Minister Dan Kersch (Arbeit) und Romain Schneider (soziale Sicherheit) bekannt gegeben werden. Die Behörden wollen «in dieser Krise Flexibilität zeigen». Im Rahmen des CRF werden die genommenen Tage nicht auf den bestehenden Urlaub angerechnet, sondern addiert.

Ein neues Formular muss nicht eingesendet werden. Die Arbeitnehmer sind lediglich verpflichtet, ihren Arbeitgeber so schnell wie möglich zu benachrichtigen, wenn sie verlängern oder abbrechen wollen, oder das andere Elternteil das Angebot in Anspruch nehmen will.

(jg/L'essentiel)