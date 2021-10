Monacos Daten lagern in Luxemburg

Das Fürstentum Monaco hat seinen eigenen Cloud-Dienst gestartet. Damit wolle das Fürstentum auf die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Serverstandorte reagieren, wie der Staat am Donnerstag mitteilte. Der erste Server von Monaco Cloud - mehrheitlich im Besitz der monegassischen Regierung - wurde «letzte Woche» von Albert von Monaco in Betrieb genommen, so Frédéric Genta, interministerieller Delegierter für den digitalen Wandel, gegenüber «AFP».

Auf dem Server sollen neben staatlichen Daten auch Daten von Firmenkunden verarbeitet werden. Dabei solle es keine Rolle spielen, ob die Kunden Monegassen sind oder nicht. Das Angebot verfügt derzeit über zwei Rechenzentren in Monaco und ein Backup-Zentrum in Luxemburg. Das Zentrum in Luxemburg wird dabei als extraterritoriales Gebiet geführt, wie Genta berichtet. Eine dritte Serverfarm soll später in Monaco entstehen.

Anfang September hatten Xavier Bettel und Jean Asselborn mitgeteilt, dass Luxemburg und Monaco am 15. Juli ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet hatten. Bettel hatte damals betont, dass das Abkommen «Teil der Strategie ‹Digital Lëtzebuerg›» sei, die darauf abziele, Luxemburg zu einem vertrauenswürdigen europäischen und sogar globalen Zentrum zu machen. Damit wolle man auch auf die wachsende Abhängigkeit von Unternehmen und Institutionen von großen amerikanischen Cloud-Anbietern reagieren, die in Europa zunehmend Sorge bereitet. Besonders vor dem Hintergrund, dass die digitale Datenverarbeitung in der Wirtschaft eine zunehmend strategische Rolle spiele.

(mc/L'essentiel/afp)