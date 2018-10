Bahnhof in Luxemburg nach Großbrand evakuiert

Rettungsdienste mussten am Montagmorgen gegen 9 Uhr zum Bahnhof in Luxemburg-Stadt ausrücken. Laut des Automobilclubs ACL gab es am Morgen einen «Großbrand in der Nähe des Bahnhofsplatzes und der N3». Die Bahngesellschaft CFL weist darauf hin, dass es im Bahnverkehr zu erheblichen Verzögerungen kommen kann.

Laut einer Pressemitteilung der CFL sei heute morgen aus einem der Büros innerhalb der Station Rauch ausgetreten. Die Bahnhofshalle wurde evakuiert. Der Zugverkehr auf Gleis 3 wurde vorübergehend unterbrochen und der Zugang zur Südtunnel gesperrt.

Verletzt wurde niemand. Das Feuer stellte laut der Bahngesellschaft keine Gefahr für die Passagiere dar. Gegen 9.30 Uhr hat sich die Situation am Bahnhof wieder normalisiert.

N3 croisement Luxembourg - Place de La Gare dans les deux sens incendie important. Danger, les usagers locaux sont priés... #ACL_N3 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 22 octobre 2018

#CFLINFOSALL Intervention des services de secours. Trains retardés.

Suite à une intervention des services de secours en gare de Luxembourg, des retards sont à prévoir sur tous les trains. — CFLinfos (@CFLinfos) 22 octobre 2018

#CFLINFOS90 Intervention des services de secours. Trains retardés - Retour à la situation normale.

Suite à une intervention des services de secours en gare de Luxembourg, des retards sont à prévoir sur tous les trains. La perturbation survenue à Luxemb... https://t.co/tjbDmKB0FC — CFLinfos (@CFLinfos) 22 octobre 2018

(L'essentiel)