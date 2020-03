Großherzogin feiert traurigen 64. Geburtstag

Am heutigen Sonntag ist Großherzogin Maria Teresa 64 Jahre alt geworden. Doch nach Feiern ist der Monarchin angesichts der Corona-Epidemie nicht.

In der offiziellen Mitteilung des Hofes erklärt sie: «Mein Herz ist bei euch, all jenen, die dieser Tage mit der Krankheit kämpfen, die Angst haben, die allein sind.» Sie denke vor allem auch an die Todkranken, die in ihren letzten Stunden alleine sind, und an ihre Liebsten, die sich nicht mehr verabschieden können.

In ihren Grußworten bedankt sich die Großherzogin auch im Namen ihres Mannes bei all den Menschen im Gesundheitswesen und den Freiwilligen: «Dir sidd e Cadeau fir äis All! MERCI!».

(pw/L'essentiel)