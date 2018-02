Schnee verursacht glatte Straßen in Luxemburg

Wintereinbruch in Luxemburg: Für Autofahrer kann es am heutigen Sonntag an einigen Stellen im Großherzogtum aufgrund des Schneefalls gefährlich werden. Das MeteoLux Institute of Forecasting berichtet, «dass Niederschläge stellenweise rutschige Straßen verursachen können».

Mit Schnee ist vor allem im Norden des Landes zu rechnen. Am Nachmittag jedoch sollen die dichten Wolkenfelder auflockern und einigen Sonnenstrahlen weichen. Die Temperaturen dagegen bleiben dabei bei etwa 0 Grad Celsius. Auch in den nächsten Tagen soll es frostig bleiben und stellenweise schneien.

(L'essentiel)