Ist sich die CSV des Sieges in Bous bereits sicher?

Weitläufige Felder, gepflegte Gärten und breite Straßen. Nur selten begegnet man hier jemandem um die Mittagszeit. Wir sind im idyllischen Bous. Das 1600-Seelendorf war bei den Kammerwahlen die CSV-Hochburg. Hier erreichte die Partei mehr als 43 Prozent. 24 Jahre lang war der Christsoziale Joseph Johanns hier Bürgermeister. Doch von CSV-Wahlplakaten ist kurz vor den anstehenden Kammerwahlen keine Spur. Ist sich die Christlich Soziale Volkspartei des Sieges im kleinen Bous etwa bereits sicher?

Dass die CSV außergewöhnlich viel in der Gemeinde tut, ging aus den Gesprächen mit Anwohnern nicht hervor. Dass die Partei von Spitzenkandidat Claude Wiseler in Bous trotzdem einen guten Ruf hat, versuchen sie aber zu erklären: «Das liegt an der Mentalität der Leute. Auch am katholischen Glauben. Und von früher fühlen sich viele Leute der CSV hingezogen», erzählt uns ein Landwirt. Was ein wenig wie «Traditionswahl» klingt, kommt aber auch nicht von ungefähr.

Starker Bevölkerungswandel

Denn die Partei sei immer volksnah gewesen: «Früher hat man sich hier im Ort im Café getroffen und ausgetauscht. Die CSV hat die Anliegen der Anwohner immer ernst genommen.» Octavie Modert, Ex-Ministerin und Kandidatin der Konservativen im Wahlbezirk Osten, bestätigt, dass der Ort immer durch eine «gut funktionierende Gemeinschaft» herausgestochen habe, die dankbar für die direkte «Tuchfühlung mit den Politikern» war, um die man sich in der Partei auch stets bemühte. Gründe dafür sieht Modert auch in der Vergangenheit, wo langjährige CSV-Bürgermeister «den Samen» für das große Vertrauen in die Politik der Partei gesät hätten.

Von diesem Samen weiß der amtierende Bürgermeister Carlo Kütten nichts. Er hat keine Erklärung für die CSV-Sympathie in der Bevölkerung seines Ortes und möchte nicht mit L'essentiel über das Thema sprechen. Herr E., der bereits seit fast 50 Jahren in Bous lebt, hat seine eigenen Erklärungen für die Dominanz der Konservativen: «Die Partei hatte einfach immer die richtigen Personen. Sie haben hier im Ort immer ihre Versprechen gehalten. Das haben andere Parteien nicht.» Er schätzt darüber hinaus die alten Tugenden, die er in der heutigen Politik vermisst: «CSV-Politiker sind immer noch Respektpersonen. Die anderen Politiker sind oft high oder besoffen.» Seiner Meinung nach seien an den luxemburgischen Grenzen vor allem die fehlenden Parkplätze ein Problem. Das würde die CSV ändern wollen.

Nichtsdestotrotz können die Konservativen auf die Wählerstimmen aus Bous nicht zwangsläufig zählen, denn die Bevölkerung hat sich in den letzten Jahren stark verändert: «Es gibt viele neue Leute im Ort. Ich bin selbst erst vor zwei Jahren hier hergezogen», erklärt uns ein Anwohner. Ob Bous bei den diesjährigen Wahlen trotz starkem Einwohnerzuwachs und neuem freiem Bürgermeister wieder zur schwarzen Bastion des Landes wird, steht also noch in den Sternen.

(dm/chb/L'essentiel)