Luxemburg-​​Stadt steuert auf 125.000 Einwohner zu

Sollten Sie demnächst planen, nach Luxemburg-Stadt zu ziehen, könnten Sie der 125.000 Einwohner der Stadt werden. Während des monatlichen City-Breakfasts hat die Stadtverwaltung bekanntgegeben, dass die Hauptstadt am 31. Dezember genau 124.528 Einwohner zählte. Die 100.00er Marke, war übrigens 2013 überschritten worden.

«Auch wenn 2020 für alle ein schwieriges Jahr war, ist die Bevölkerung in Luxemburg-Stadt weiter gewachsen», stellte Bürgermeisterin Lydie Polfer fest. Trotz der Krise habe sich viel getan: Viele Baugenehmigungen seien erteilt worden und Architekten, Ingenieure und Dienstleister rege am arbeiten. «Das macht mich glücklich und ich hoffe, dass wir Ende 2021 wieder in ruhigeren Zeiten sind, damit das soziale Leben wieder beginnen kann», sagte sie.

« Das ist keine Zauberei, sondern viel Arbeit »

Als sie die Zahlen gesehen habe, sei das für Bürgermeisterin Polfer ein gutes Zeichen gewesen. «Es bedeutet, dass die verschiedenen Büros und die Verwaltung gut gearbeitet haben, auch im Homeoffice», erklärte sie. Es sei zwar eine andere Art, die Arbeit zu organisieren, aber eine, die ihre Früchte trage und sich gelohnt habe.

Lydie Polfer zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Menschen in Luxemburg-Stadt wohlfühlen und bleiben wollen. «Mehr als 2.250 Menschen haben diese Wahl im Jahr 2020 getroffen und sie sind willkommen.» Der Haushalt sei dementsprechend so geplant, dass man die Infrastruktur der Stadt weiter verbessern könne. Nicht zuletzt bezüglich Sport, Kultur, Schulen oder Grünanlagen. «In Gasperich wird es bald einen neuen 16 Hektar großen Park geben. Das ist keine Zauberei, sondern eine Menge Arbeit für die Unternehem.» Aktuell liefen die Vorhaben trotz widriger Bedingungen gut, dennoch hoffe sie, dass möglichst bald wieder Normalität einkehre.

(fl/L'essentiel )