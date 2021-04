Paar bringt burkinisches Flair nach Luxemburg

«Wir wollen weg von Klischees», sagen Sara Bolliri und Serge Daniel Kabore. «Afrika ist jung, voller Kreativität, Erfindungsreichtum und Handwerker, die hochwertige Dinge herstellen. Wir arbeiten auf Augenhöhe mit ihnen, wir sind keine NGO», erklärt das junge luxemburgisch-burkinische Paar. Sara Bolliri arbeitete in der luxemburgischen Botschaft in Burkina Faso, als sie Serge Daniel Kabore kennenlernte. Der kellnerte zu dieser Zeit in einem Bar-Restaurant, wo Sara regelmäßig mit einer Latein-Tanzgruppe hinging. «Der Chef wollte, dass die Kellner tanzen können», erinnert sich Serge. Eines führte zum anderen und so wurden die beiden ein Paar. Gemeinsam entwickelten sie ein Projekt, das die Länder Luxemburg und Burkina Faso miteinander verbinden sollte.

Als Saras Vertrag im Außenministerium auslief, begannen die Überlegungen dazu. Zu Beginn des Jahres 2020 zog das Paar dann nach Luxemburg. Die Idee ist, afrikanische Kunst und Kunsthandwerk in das Großherzogtum zu bringen. «Als ich in Burkina ankam, habe ich meine Möbel von lokalen Handwerkern anfertigen lassen. Ich lernte diese Art der Möbelbeschaffung und die Handwerkskunst schätzen und mögen. Und wir haben festgestellt, dass diese Art von Handel in Luxemburg nicht existiert, obwohl das Interesse besteht.»

Sara und Serge Daniel starteten im Dezember 2020 unter dem Namen «Saladany», einer Verkürzung ihrer Vornamen, zunächst über eine Facebook-Seite, dann in einem Pop-up-Store in der Rue de l'Alzette in Esch. Dieser ist bis zum 1. Mai angemietet. Dort können Masken, Schachteln, Stoffe oder upgecycelte Kunstwerke aus Burkina, Mali oder der Elfenbeinküste gekauft werden.

«Stolz, für das gearbeitet zu haben, was sie haben»

Zurzeit arbeitet das Paar mit etwa 15 Kunsthandwerkern und Künstlern zusammen. Da Serge gerne zeitgenössischen Tanz betrieb, war er in «Ouaga» selbst in kreativen Kreisen unterwegs. Andere Kunstschaffende werden durch Mundpropaganda kontaktiert, wobei alle Kontakte auf gegenseitiges Vertrauen bauen. «Wenn die Kunsthandwerker nicht wissen, wie man etwas macht, sagen sie es uns und schlagen einen anderen vor», erklärt Serge Daniel. Im Gegenzug bieten Sara und er Transparenz bezüglich der Preise, Margen, Steuern, Gebühren... «Wir zahlen den Preis, den sie von uns verlangen», sagt Sara. «Und sie kennen die Preise, zu denen wir hier verkaufen». Die Produzenten, die zuvor vor allem Kontakte in Frankreich hatten, entdecken Luxemburg als neues Zielland für ihre Kunst.

Bei Bedarf können sich die Handwerker auch auf Hilfe verlassen, wenn sie Schwierigkeiten mit Materialien haben, die schwer in Afrika zu finden sind. Allerdings gehe es nicht darum, wie eine Wohltätigkeitsorganisation zu funktionieren. Die burkinischen Weber zum Beispiel, mit denen Sara und Serge zusammenarbeiten, arbeiten trotz unbeständigen Wetters im Freien. Damit sie sich ein Dach bauen konnten, schoss das Paar das Geld über eine Großbestellung von Decken und Tischläufern vor. «Sie sind stolz darauf, dass sie uns nichts schulden, und dass sie für das, was sie haben, gearbeitet haben», erklärt Serge.

Wenn ein Teil des Gewinns zurück nach Afrika fließen kann, dann für Projekte im kulturellen Bereich, betont Sara. Bis es so weit ist, soll dieses Stück Afrika in Luxemburg wachsen. Derzeit versuchen die beiden, einen dauerhaften und größeren Verkaufsort zu finden, um alle Werke präsentieren zu können. «Im Moment hilft es uns sehr, dass die Sachen in der Garage meiner Mutter gelagert werden können», erzählt Sara.

(jw/L'essentiel)