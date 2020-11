Der Einzelhandel hofft auf das Weihnachtsgeschäft

Für die Geschäfte ist die Lage düster, auch ohne Lockdown. «Die Rückkehr zur Telearbeit führt zu einem Rückgang der Besucherzahlen. Hinzu kommen die Beschränkung der Nachbarländer, was theoretisch die Reisen ins Großherzogtum einschrämkt», erklärt Nicolas Henckes, Direktor des luxemburgischen Handelsverbandes (CLC) – wenn auch die Geschäfte am vergangenen Wochenende eher von den Menschen aus der Großregion profitiert hätten.

Die Situation für den Einzelhandel, in dem etwa 25.000 Menschen beschäftigt sind, ist laut Henckes «sehr angespannt». Einige Ketten hätten bereits angekündigt ihre Geschäfte zu schließen, sowohl internationale Konzerne als auch lokale Akteure. Da einige Unternehmen bis zu 60 Prozent des Jahresumsatzes in den Wochen vor Weihnachten erwirtschaften, erwartet die Branche die Weihnachtsferienzeit mit Spannung. «Sie kann das schlechte Jahr ausgleichen oder, ganz im Gegenteil, den letzten Schlag versetzen», warnt Nicolas Henckes.

Der Handelsverband plädiert daher für die Gewährung neuer Direktbeihilfen, da die Unternehmen nicht mehr nur ein Cashflow-, sondern auch ein Rentabilitätsproblem hätten, wie Henckes erklärt. Außerdem hoffe man auf eine Verlängerung der Kurzarbeit über den 31. Dezember hinaus. «Es gibt Verhandlungen über die Verlängerung», bestätigt Arbeitsministerium. Allerdings müsse noch definiert werden, welche Branchen davon profitieren sollen.

Mieten und Steuern

Die Situation der Unternehmen ist auch der Gewerkschaft OGBL nicht entgangen. «Eines der Probleme ist der Online-Handel, der durch die Krise einen enormen Auftrieb erhalten hat», sagt David Angel, der Gewerkschaftsmanager für den Handelssektor. Er prangert eine Wettbewerbsverzerrung an, «weil Online-Shops weder die gleichen Steuern noch die gleichen Mieten zahlen». Er glaubt, dass die Geschäfte einen hohen Preis in der Krise zahlen, obwohl sie, wie er sagt, «Gesundheitsmaßnahmen eingeführt haben, die oft über das hinausgehen, was erforderlich war».

Um den Händlern aus dieser schwierigen Zeit herauszuhelfen, fordert David Angel ein dreijähriges Einfrieren der gewerblichen Mieten und ein Moratorium für Einkaufszentren, wie dies zwischen 1997 und 2005 geschehen ist. Außerdem solle für die gesamte Branche «ein Plan zur Erhaltung der Arbeitsplätze, ein Tarifvertrag, der die Ausbildung schützt und hervorhebt, sowie staatlich finanzierter Gutscheine» erstellt und eingeführt werden.

