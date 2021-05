Großherzog Henri setzt sich für Eulen und Uhus ein

In seinem Amt als Schirmherr der Stiftung «Hëllef fir d'Natur» des Vereins natur&ëmwelt setzt sich Großherzog Henri immer wieder für die Artenvielfalt in Luxemburg ein. Gemeinsam mit Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) besuchte er am Dienstag den Bauernhof Faerschthaff in Contern, um der Beringung von Schleiereulen beizuwohnen.

So erfasst der Verein die Schleiereulen, um ihre Population und ihre Bewegungen zu studieren. Die Sammlung dieser Informationen ermöglicht es, die Entwicklung dieser Art angesichts der Veränderung ihres natürlichen Lebensraums zu beobachten. Ornithologen sind über den Rückgang geeigneter Nistplätze besorgt, der die Fortpflanzungsfähigkeit der Tiere verringert. Das Überleben der Art hängt auch von den Wetterveränderungen ab, die der Klimawandel mit sich bringt.

Der Besuch des Großherzogs endete in Mutfort, wo er sich ein Bild über die luxemburgische Uhupopulation machte. Der Uhu galt hierzulande 40 Jahre als ausgestorben. Durch entsprechende Schutzmaßnahmen haben sich die nachtaktiven Jäger zuletzt aber wieder im Großherzogtum ausgebreitet.

(sw/L'essentiel)