LuxairTours bringt erste Touristen nach Tunesien

«Wir können nicht die ganze Saison retten, aber wir werden alles versuchen, um einen Teil davon zu retten», so der tunesische Tourismusminister, der an diesem Wochenende die Touristen eines LuxairTours-Charterfluges nach dreimonatiger Corona-Pause empfing. Bei ihrer Ankunft auf der Insel Djerba an Bord eines vom luxemburgischen Reiseveranstalter gecharterten Fluges wurden die 155 französischen, deutschen und luxemburgischen Touristen von einer Hostess erwartet, die ihnen mit Jasminsträußen einen guten Aufenthalt wünschte.

Tunesien hatte erfolgreich drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen, die 50 der 1374 infizierten Menschen im Land getötet hat. Marc Zafra, Destination Manager bei LuxairTours, freute sich, dass es «endlich gelungen ist, den ersten Charter außerhalb der Europäischen Union nach Tunesien zu bekommen», vor allem dank des grünen Lichts der EU.

« Sie haben die Gesundheitskrise besser gemeistert als wir »

Die obligatorische 14-tägige Quarantäne wurde Mitte Juni aufgehoben, und die Grenzen wurden am 27. Juni wieder geöffnet. Reisende aus Frankreich, Deutschland und Luxemburg unterliegen dabei keinerlei Beschränkungen, ebenso wie alle von den tunesischen Behörden als grün eingestuften Länder. «Sie haben die Gesundheitskrise besser gemeistert als wir», sagt Patrick, ein 60-jähriger Franzose, der mit seinem Sohn zu einem 10-tägigen Aufenthalt in der Sonne angereist ist. Er habe Tunesien gewählt, nachdem er die Gesundheitssituation im Land im Fernsehen verfolgt habe.

Djerba, «die Insel der Träume», ist eines der wichtigsten touristischen Ziele Tunesiens. Es zieht vor allem französische, deutsche und britische Touristen an. Tunesien wurde von den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der pandemiebedingten Schließung der Grenzen hart getroffen. Die Behörden hoffen auf eine Wiederbelebung des Tourismussektors bis Anfang 2021. Der Sektor macht acht bis 14 Prozent des BIP aus, beschäftigt etwa eine halbe Million Menschen und ist am stärksten von der Gesundheitskrise betroffen. Die Einnahmen aus dem Tourismus sind laut offiziellen Statistiken zwischen dem 1. Januar und dem 10. Juli im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um etwa 50 Prozent eingebrochen.

(L'essentiel/afp)