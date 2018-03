Luxemburg soll Infrastruktur mitfinanzieren

Die französisch-luxemburgische Zusammenarbeit steht während des Staatsbesuchs des großherzoglichen Paares in Frankreich auf der Tagesordnung der Regierungen beider Länder. Mit der Unterzeichnung eines neuen Steuerabkommens werden die steuerlichen Bedingungen für Telearbeit von Grenzgängern gelockert.

Mit dem Verweis auf die «Erleichterung des Alltagslebens von 90.000 Grenzgängern» in der vergangenen Woche im Senat hat der französische Außenminister für Unruhe gesorgt. Jean-Yves Le Drian sprach von dem «Ziel einer Rückvergütung der Steuern, die Luxemburg unseren Grenzgängern auferlegt».

Für den Sprecher des luxemburgischen Finanzministeriums sei das Zitat nur im Kontext zu verstehen, also «im Rahmen der Finanzierung von Infrastruktur, was sich mit der luxemburgischen Politik deckt». Die Aussage sei nicht als Aufruf zur Rückführung von Steuern an das Heimatland der Grenzgänger zu verstehen.

Gemeinsame Projekte als Steuerrückführung

«Die Steuern der Arbeitnehmer, einschließlich die der Grenzgänger, tragen zum Staatshaushalt bei. Wenn der luxemburgische Staat Infrastrukturprojekte in Frankreich kofinanziert, ist das gewissermaßen eine Rückzahlung», sagt der Hauptkoordinator des Finanzministeriums, Bob Kieffer.

Gemeint ist damit laut Paperjam die Beteiligung Luxemburgs an drei P+R-Parkplätzen in Lothringen. Das wurde vom Ministerium in dieser Form jedoch nicht bestätigt. Allerdings kündigte ein Sprecher konkretere Informationen für den Dienstag an.

Das Thema Steuerrückführung steht nicht auf der Agenda der Delegation, die derzeit auf Staatsbesuch in Frankreich ist. Ein Fonds zur Unterstützung benachbarter Gemeinden, wie es ihn beispielsweise für Belgien gibt, ist derzeit auch nicht vorgesehen.

(Mathieu Vacon/ L´essentiel)