Auf diese Ergebnisse müssen Sie heute achten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei der letzten Parlamentswahl 2013 erreichte die CSV 33,68 Prozent der Stimmen beziehungsweise 23 Mandate. Glaubt man den Umfragen vom vergangenen Juni, dann werden die Christsozialen dieses Mal wieder 26 Sitze – und damit ihr altes Niveau von 2009 – erreichen.

Seit 1953 war in Luxemburg – mit Ausnahme der Regierungen von Gaston Thorn (1974-1979) und Xavier Bettel (beide DP, seit 2013) – stets die CSV an der Macht. Praktisch alle politischen Beobachter rechnen damit, dass die Konservativen wieder das Ruder übernehmen und Claude Wiseler der nächste Premierminister von Luxemburg wird. Aber auch die DP mit Amtsinhaber Xavier Bettel und die LSAP von Vize-Premier Étienne Schneider melden Ansprüche auf das höchste Regierungsamt an. Völlig offen ist auch die Frage, wen sich die CSV als Koalitionspartner ins Boot holt. Oder klappt es doch noch mit einer Neuauflage der blau-rot-grünen Dreier-Koalition?

Wie stark die CSV wirklich ist, wird sich ab dem späten Nachmittag zeigen – dann, wenn die ersten Resultate aus den Gemeinden eintrudeln. Womöglich lassen sich anhand dieser Einzelergebnisse sogar Rückschlüsse auf den Ausgang des Wahlabends ableiten. 2013 lagen kurz vor 17 Uhr die ersten offiziellen Zahlen vor: Im konservativ geprägten Waldbredimus stürzte die CSV um knapp fünf Prozentpunkte ab, während die DP kräftig dazu gewann. Der weitere Verlauf des Wahlabends bestätigte die Tendenz aus der kleinen Gemeinde im Wahlbezirk Osten.

Im Folgenden ein kleiner Überblick über die Ausgangslage vor dem heutigen Urnengang.

In diesen Gemeinden war die CSV 2013 besonders stark beziehungsweise relativ schwach:

Hier hat die DP von Xavier Bettel besonders viel Boden zu verlieren/zu gewinnen:

Das waren die Hochburgen und Jammertäler der LSAP bei der Wahl 2013:

Die drei Parteien im Städtevergleich:

So sieht die «alte» Chamber aus:

Mehr Informationen zur Parlamentswahl finden Sie in unserem Dossier.

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)