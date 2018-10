Volle Tanne! Christbaum rollt in die Hauptstadt

Das Sommerwetter hat sich gerade erst verabschiedet, da steht auch schon die Weihnachtszeit vor der Tür. Einen Monat vor der Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Luxemburg-Stadt wurde am heutigen Dienstag bereits der große Weihnachtsbaum geliefert. In einem Facebook-Video kündigt die Stadt den Start der «ersten Vorbereitungen» für die große Weihnachtszeit an.

Zur Erinnerung: Der Weihnachtsmarkt findet vom 23. November bis 24. Dezember auf der Place d'Armes statt. Im gleichen Zeitraum können die Besucher auch den «Wantermaart» auf der Place de la Constitution besuchen. Der St. Nikolausmarkt beginnt einen Tag früher am 22. November und endet am 23. Dezember.

(th/L'essentiel)