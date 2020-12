«Mindestens 36.000 Geimpfte bis März ist unser Ziel»

Luc Feller war am Montag persönlich beim Start im Impfzentrum Limpertsberg anwesend. (Bild: Vincent Lescaut)

Fast 38.000 Menschen mit Priorität

Das Personal von Krankenhäusern, Gesundheitseinrichtungen und Heimen sowie deren Bewohner, sind etwa 38.000 Menschen im ganzen Land. Freiwillige sollten bis Ende März geimpft sein: 50 Prozent in den Impfzentren, mehr als 15 Prozent in Alten- und Pflegeheimen und 34 Prozent in Krankenhäusern.

L’essentiel: Das muss ein großer Tag für alle diejenigen sein, die in Luxemburg an der Impfstrategie gegen das Coronavirus mitgewirkt haben?

Luc Feller : Dies ist ein entscheidender Schritt in der Krisenbewältigung. Etwa 50 Personen haben seit März hart daran gearbeitet und wir hoffen, dass es effektiv funktionieren wird.

Wie haben Sie die ersten beiden Impfkandidaten ausgewählt? ?

Die Entscheidung wurde vom Staatsministerium getroffen, aber für uns war es wichtig, dass es medizinische Fachkräfte sind, die mit Covid-Patienten arbeiten. Man muss sich die Arbeitsbelastung und den Druck ansehen, unter dem sie in den letzten Monaten standen. Wir sind auch froh, dass einer von ihnen ein Grenzgänger ist, denn auch das gehört zu unserer Kultur.

Wie ist die Rückmeldung auf die Einladungen zur Impfung?

Die Mehrheit antwortete positiv. Wir haben ein sehr positives Feedback von den Krankenhäusern, mit einer Beteiligung von etwa 80 bis 85 Prozent. Wir sind heute (Montag) voll, am Mittwoch voll und am Dienstag gibt es noch ein paar Plätze. Aber wir sind zuversichtlich, dass die Menschen schnell reagieren werden. Und wir hoffen, dass dies dazu beiträgt, eine Botschaft an den Rest der Bevölkerung zu senden, keine Angst zu haben. Um zur Normalität zurückzukehren, müssen wir eine bestimmte Anzahl von Menschen erreichen, die sich impfen lassen.

Wie geht es dann weiter?

Die Impfungen werden an drei Orten stattfinden, in Krankenhäusern, in Impfzentren und durch mobile Teams in Senioreneinrichtungen. Die Kampagne wird fortgesetzt. Sie wird nächste Woche in den Seniorenheimen beginnen. Pfizer wird voraussichtlich am 11. Januar die ersten Lieferungen an Krankenhäuser vornehmen. Wir hoffen, dass zu diesem Zeitpunkt auch eine neue Einladungswelle zur Impfung im Zentrum Limpertsberg erfolgen kann.

Heimbewohner sollen bald die Möglichkeit zur Impfung erhalten. (Bild: AFP/Symbolbild)

Wie viele Menschen hoffen Sie, bis Ende Januar impfen zu können?

Laut unserem Zuteilungsplan von Pfizer sollten wir Impfstoffe erhalten und die Lieferungen werden am 11. Januar beginnen. Wir werden jede Woche ein bestimmtes Kontingent haben, so dass wir im Januar 12.000 Geimpfte erreichen, Ende Februar 21.000 und Ende März 36.000. Wir hoffen, die vorrangigen Personen (etwa 38.000) bis Ende März geimpft zu haben. Und diese Zahlen können sich ändern, abhängig von der Produktionskapazität von Pfizer und mit der Zulassung anderer Impfstoffe durch die Europäische Arzneimittelagentur. Wir werden sie verwenden, sobald sie in Luxemburg eintreffen. Wir wollen sie nicht lagern.

Wann gehen die anderen Impfzentren in Betrieb?

Dies ist abhängig von der Anzahl der eintreffenden Impfstoffe und den Zulassungen. Die Standorte werden geöffnet, sobald die Impfstoffe eintreffen. Aber wir werden bis Ende Januar nicht genug haben, um alle fünf Standorte zu betreiben.

(nm/L'essentiel)