Immer mehr Luxemburger laden illegal Müll ab

«Seit zwei Jahren ist es eine echte Plage», klagt Thomas Roselli von der Zollbrigade Mont-Saint-Martin im Département Meurthe-et-Moselle. Immer mehr Menschen aus Luxemburg und Belgien, Privatpersonen oder Gewerbetreibende, laden hinter der französischen Grenze ihre Abfälle in der Natur oder an ehemaligen Industriestandorten ab. «Im vergangenen Jahr haben wir 42 Tonnen eingesammelt. 2021 sind wir bereits bei 50 Tonnen», sagt Roselli.

Am heutigen Mittwochmorgen kontrollierte der Zoll am Grenzübergang in Hussigny-Godbrange die Autofahrer, die aus dem Großherzogtum kamen. «Wir stehen hier, weil viele Menschen in Luxemburg und Belgien nicht für die Entsorgung ihres Mülls zahlen wollen», sagt Frédéric Carre, Unterpräfekt des Bezirks Briey. Die illegalen Deponien seien problematisch für die Sicherheit, die öffentliche Gesundheit und die Umwelt. «Außerdem erhöhen sie das Risiko eines Brandes», so Carre.

50 bis 75 Euro Strafe pro Kilo

Der Unterpräfekt weist darauf hin, dass seit dem 1. Januar dieses Jahres nur noch ungefährliche Kunststoffabfälle, die leicht zu recyceln sind – also sortiert und nicht durch andere Abfälle verunreinigt – in andere Länder gebracht werden dürfen. Außerdem sei es notwendig, das Dokument (Cerfa Nr. 14133) und den Vertrag zwischen der Person, die den Transport organisiert, und dem Empfänger mitzuführen.

Wer Grünabfälle illegal ablagert, muss mit einem Bußgeld von 50 Euro pro Kilo rechnen. Bei Bauschutt, Beton oder Hausmüll erhöht sich dieser Betrag auf 75 Euro pro Kilo. Thomas Roselli weist darauf hin, dass die Bußgelder im Falle einer großen Beschlagnahmung deutlich höher ausfallen können, weil dann auch Kriterien, wie Vorsatz oder Wiederholung der Straftat berücksichtigt werden können. Erst im Januar wurde eine luxemburgische Firma kontrolliert, die 17 Tonnen Abfall ohne Genehmigung über die Grenze bringen wollte. Die Wiederholungstäter mussten 3000 Euro zahlen.

(Olivier Loyens/L'essentiel)