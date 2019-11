Unbekannte verprügeln Mann wegen Handy

Es scheint in Luxemburg alltäglich geworden zu sein: Nächtliche Überfälle in Parkanlagen und auf den Straßen des Großherzogtums. Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag, etwa drei Uhr morgens, hat sich ein Überfall ereignet. Ein Mann spazierte durch einen Park in Clausen, als er plötzlich von zwei Männern angegriffen und geschlagen wurde. Die Männer forderten sein Handy und Geld, bevor sie die Flucht ergriffen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Am Samstag gegen 19.30 Uhr erwischte es einen Mann zwischen Miedernach und Fels. Er wurde von hinten angegriffen und zu Boden geworfen. Der Angreifer entriss dem Opfer seine Tasche und floh.

(nc/L'essentiel)