468 Kilometer mit nur einem Liter Benzin

Sie waren weit entfernt von den Erstplatzierten – aber nahe an ihrem Ziel, 480 Kilometer mit nur einem einzigen Liter Benzin zu fahren. Die Schüler des Lycée Technique des Arts et Métiers haben beim Shell Eco Marathon am vergangenen Wochenende in London 468 Kilometer zurückgelegt. Ein Ergebnis, das ihnen den 21. Platz in ihrer Kategorie eingebracht hat. Die Gewinner vom Lycée Saint-Joseph La Jolivirie in Frankreich erreichten unglaubliche 2324 Kilometer pro Liter.

Das konnte die gute Stimmung der luxemburgischen Konkurrenz nicht dämpfen. «Unser Team ist sehr jung, wir sind zwischen 16 und 18 Jahre alt», erklärt Georges Gloesener. «Die ganze Schule stand hinter unserer Teilnahme.» Insgesamt 150 Teams aus 24 Ländern traten an diesem Wochenende im Queen Elizabeth Olympic Park in London beim Shell Eco Marathon an, der die Energieeffizienz fördern sollte. Ziel der von den Schülern der verschiedenen Teams vorbereiteten Fahrzeuge war es, eine möglichst lange Strecke mit möglichst wenig Kraftstoff zurückzulegen.

(L'essentiel)