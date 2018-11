69-​​Jährige wird von Zug erfasst und stirbt

Artikel per Mail weiterempfehlen

An der Haltestelle Maulusmühle hat sich am Dienstag gegen 15 Uhr ein Zugunfall ereignet, bei dem eine Person von einem Zug der Linie 10 (Luxemburg – Ulflingen – Gouvy) erfasst wurde. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde an der Stelle eine 69-jährige Frau erfasst und hierbei tödlich verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Spurensicherung der Kriminalpolizei mit den Ermittlungen betraut.

Wie die Eisenbahngesellschaft mitteilt, könne es deswegen auf der Strecke zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Wie lang die Störung noch andauert, ist noch nicht klar. Zwischen Clerf und Ulflingen sind Ersatzbusse im Einsatz.

#CFLINFOS10 Retards et suppressions à prévoir. Bus de substitution.

Suite à un accident de personne survenu à Maulusmühle, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Luxembourg et Troisvierges. Les trains venant de Luxembourg, sont... https://t.co/sm34CnJPw0 — CFLinfos (@CFLinfos) 13. November 2018

