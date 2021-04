Prinz Louis hat sich wieder verlobt – das ist seine Neue

Nach der harten Scheidung, die Prinz Louis und seine Ex-Frau Tessy bis April 2019 durchgemacht hatten, scheinen sich die Gemüter nun endgültig beruhigt zu haben. Und mehr noch: Mittlerweile haben beide wieder einen neuen Partner gefunden und scheinen glücklich liiert zu sein.

Wie der großherzogliche Hof am Dienstag mitteilt, hat sich Prinz Louis mit Scarlett-Lauren Sirgue verlobt. Erst kurz nach Weihnachten 2020 zeigte sich der dritte Sohn von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa erstmals mit seiner neuen «Flamme» auf Instagram mit einem hübschen Pärchen Foto.

Scarlett-Lauren Sirgue ist 29 Jahre alt und wurde in Bordeaux geboren – als zweites von drei Kindern von Pierre Sirgue, einem auf Gesundheitsrecht spezialisierten Anwalt, und Scarlett Sirgue (geb. Berrebi), einer auf Familienrecht spezialisierten Anwältin. Scarlett-Lauren trat beruflich in die Fußstapfen ihrer Eltern und wurde mit 23 Jahren in Paris als Anwältin zugelassen und mit 25 Jahren vereidigt. Sie arbeitet derzeit im von ihren Eltern gegründeten Familienunternehmen. Wie der Hof erklärt, sei sie «vom Wunsch getrieben, zu helfen».

Ex-Prizessin Tessy hatte erst zum Jahreswechsel ihre Verlobung mit dem Schweizer Unternehmer Frank Floessel bekannt gegeben. Ende Frbraur teilte sie mit, dass das Paar ein gemeinsames Kind erwartet.

