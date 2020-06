Masken dominieren Nationalfeiertags-​​Zeremonie

Anlässlich des Nationalfeiertags und der öffentlichen Feier des Geburtstags von Großherzog Henri fand heute trotz Corona-Krise die offizielle Zeremonie am Luxemburger Nationaldenkmal der Solidarität (Kanounenhiwwel) statt. Die Anwesenden nutzten die Gelegenheit auch, um am 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs den Opfern zu gedenken. Für die Öffentlichkeit konnte der Zeremonie aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht beiwohnen und auch die Anwesenden mussten sich an die strengen Regeln anpassen.

Bei seiner Ankunft am Boulevard F. D. Roosevelt wurde der Großherzog um 11 Uhr morgens von Chamber-Präsident Fernand Etgen (DP), Premierminister Xavier Bettel (DP) und von der Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, Lydie Polfer (DP), begrüßt. Anschließend erhielten alle die Gelegenheit, das Wort zu ergreifen.

« Beispiellos in der Geschichte Luxemburgs »

«Dieses Jahr sehen die Bedingungen anders aus», sagte Premierminister zu Beginn der Veranstaltung. «Wir sind gezwungen, alles aufzugeben, was wir gewohnt sind, unsere Traditionen, denen wir zutiefst verbunden sind.» Der Nationalfeiertag, der 23. Juni, sei «ein Tag, den wir gewohnt sind, alle gemeinsam zu feiern, um gemeinsam unsere Unabhängigkeit, unsere Nation, unser Land, unsere offene Gesellschaft und unsere Freiheit zu feiern». Dies sei diesmal so nicht möglich, was «beispiellos in der Geschichte Luxemburgs» ist.

Der Großherzog nutzte die Bühne, um allen Luxemburgern und auch den Grenzgängern «von ganzem Herzen» für ihre Arbeiten unter den schwierigen Bedingungen zu danken. «Ohne sie hätte sich die Situation verschlechtert und wäre unhaltbar geworden. Wir haben in den letzten Monaten unbestreitbar viel gelernt». «Es wäre klug, diese Erfahrungen nicht einfach aus unserer Erinnerung zu löschen, sondern zu versuchen, ihre positiven Aspekte zu bewahren», schloss Xavier Bettel.

