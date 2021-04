Lehrling schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Ein 17-jährige Lehrling ist am Freitagmorgen gegen 11.40 Uhr in Colmar-Berg bei Wartungsarbeiten lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, zog sich der junge Mann bei Arbeiten an einer Mähmaschine schwere Kopfverletzungen zu. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um einen sogenannten Mähaufbereiter.

Der Minderjährige war für eine ausländische Firma tätig. Nach Behandlung durch einen Notarzt wurde der 17-Jährige per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Die Rue de Luxembourg musste für dessen Landung kurzzeitig vollgesperrt werden. Neben der Spurensicherung untersuchten auch die Beamten der ITM die Unfallstelle. Die Staatanwaltschaft ließ für die weiteren Ermittlung die Unfallmaschine beschlagnahmen.

(L'essentiel)