Weiswampacher See verliert immer mehr Wasser

In den vergangenen Tagen kursierten zahlreiche Fotos des Weiswampacher Sees in den sozialen Netzwerken, die eines zeigten: Der See verliert immer mehr Wasser. Wie nun aus einer parlamentarischen Stellungnahme von Umweltministerin Carole Dieschbourg hervorgeht, sind zwei Faktoren für das fortschreitende Absinken des Wasserstandes verantwortlich.

Zunächst habe die Gemeinde den Wasserstand, wie üblich vor dem Herbst und Winter, um einen Meter gesenkt, um eine Pufferzone für die größeren Niederschlagsmengen zu schaffen. Mittlerweile sei das Niveau des Sees allerdings deutlich weiter als einen Meter abgesenkt worden, wodurch ein bedenklicher Wasserstand erreicht worden sei.

Wasser wird künstlich mit Sauerstoff versorgt

In erster Linie sei dafür ein Ventil an einer Schleuse verantwortlich. Wegen des defekten Teils könne derzeit ein weiterer Wasseraustritt nicht gänzlich verhindert werden. Außerdem würden die Zuflüsse, insbesondere die Kailsbaach, wegen der anhaltenden Trockenheit derzeit zu wenig Wasser in den See führen.

Die Schleuse zu reparieren ist nach Angaben der Ministerin ein schwieriges Unterfangen, da die undichte Stelle der Schleuse unter Wasser liegt. Derzeit werde geprüft, wie die Reparatur durchgeführt werden kann, ohne den See komplett trockenzulegen oder den Wasserstand der Wämperbaach unterhalb des Sees zu sehr zu verändern.

Zurzeit werde dem Wasser des Sees künstlich Sauerstoff zugeführt, um die darin lebenden Tiere zu schützen. Der Sauerstoffgehalt werde regelmäßig kontrolliert. Dennoch müsse sich die Gemeinde darauf vorbereiten, die Fische gegebenenfalls herauszunehmen. Wie sich die Austrocknung des Sees auf die Flora und Fauna auswirkt, werde nun eine genaue Analyse zeigen. Wie die Ministerin mitteilt, müsse die Gemeinde für die Kosten der Maßnahmen aufkommen.

