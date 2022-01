So nutzt ihr die Urlaubstage im Jahr 2022 am besten

Der Jahresendurlaub ist vorbei und was gibt es da schöneres als über die nächste Auszeit nachzudenken? Und gleich zu Beginn gibt es schon gute Nachrichten: Da Neujahr auf einen Samstag gefallen ist, starten wir alle gleich mit einem zusätzlichen Urlaubstag ins neue Jahr 2022. Dank weiterer Brückentage bietet das Jahr zudem einige Möglichkeiten für verlängerte Wochenende, ohne zu viele Urlaubstage auf einmal aufzubrauchen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Corona-Lage uns keinen Strich durch die Reisepläne macht.

Zunächst fallen einige Feiertage auf Montage, weshalb die meisten sich bereits über längere Wochenenden freuen dürfen. Dies gilt für den Ostermontag, der in diesem Jahr auf den 18. April fällt, den Pfingstmontag (6. Juni), den Europatag (9. Mai) und Mariä Himmelfahrt (15. August). Der 1. Mai hingegen fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Allerdings ist das kein Grund, Trübsal zu blasen, immerhin beschert uns dies einen weiteren zusätzlichen Urlaubstag (der laut Gesetz innerhalb von drei Monaten genommen werden muss). Gleiches gilt für Weihnachten, denn auch in diesem Jahr feiern wir den ersten Weihnachtstag (25. Dezember) am Wochenende. Dennoch dürfen sich die, die weder an Wochenenden, noch an Feiertagen arbeiten müssen über ein längeres Wochenende freuen, da der 26. Dezember ein Montag ist.

Aber auch viertägigen Wochenenden steht nichts im Wege. Zu folgenden Anlässen genügt ein einziger Urlaubstag, um sich vier Tage am Stück erholen zu können: Christi Himmelfahrt (26. Mai) und der Nationalfeiertag (23. Juni) fallen jeweils auf Donnerstage, wer eine kleine Auszeit braucht, nimmt an den folgenden Freitagen frei. Und auch an Allerheiligen (1. November) ist 2022 ein langes Wochenende drin: Einfach am Montag davor freinehmen, und schon darf man sich über vier Tage Verschnaufpause freuen.

(jw/L'essentiel)