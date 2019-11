Crash auf der B419 – Drei Luxemburger verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung zwischen B 419 und L 132 verletzt, wie die Polizei Saarburg in der Nacht mitteilte.

In Höhe der Einmündung Kreuzweiler missachtete ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer aus Luxemburg die Vorfahrt und stieß mit einem 58-jährigen Luxemburger in seinem VW zusammen.

40 Leute im Großeinsatz

Der Fahrer des VW blieb unverletzt, seine 50-jährige Beifahrerin aus Luxemburg wurde leicht verletzt. Beide wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus Saarburg verbracht. Der Mercedes-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Trier gebracht. Seine 79-jährige Beifahrerin aus Luxemburg wurde schwer verletzt ins Klinikum Merzig gebracht.

Der Schaden an den Fahrzeugen belief sich auf rund 22.000 Euro. Die B 419 war für etwa eine Stunde komplett gesperrt. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren waren im Einsatz.

(L'essentiel)