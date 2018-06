Agora verkauft über eine Million Quadratmeter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf dem Industriegelände in Belval ensteht bis 2021 ein neues Stadtviertel mit dem Namen «Square Miles». Siebzehn Jahre nach der Gründung des Standortentwicklers Agora ist die Kommerzialisierung der neu geschaffenen Baufläche in vollem Gange. Am Dienstagmorgen zog die Gesellschaft Bilanz: 74 Prozent der Gesamtfläche wurden verkauft. «Damit wurde die Marke von einer Million Quadratmeter verkaufter Fläche überschritten», sagt Vincent Delwiche, Chef des Unternehmens.

Außerdem seien 46 Prozent der potenziellen Gebäude bereits im Bau oder schon fertiggestellt worden. Das Hochofengelände mit der Rockhal, der Universität und dem Lyzeum Bel-Val verfügt derzeit über 1764 Wohneinheiten und 210.000 Quadratmeter Bürofläche.

Neue Anbindung an die A4

Da das Wohngebiet Belval Nord nahezu komplett fertigstellt wurde, konzentrieren sich die Bauarbeiter nun auf «Square Miles». Dieser gemischter Stadtteil wird zu 60 Prozent aus Wohnungen, zu 35 Prozent aus Bürofläche und zu fünf Prozent aus Geschäfte bestehen.

Die Vorbereitungen für das Wohngebiet «Belval Sud» haben ebenfalls begonnen. 1200 Menschen sollen in diesem Familienviertel leben. Der Beginn der Arbeiten ist für 2020/2022 geplant. Auch die Arbeiten an der Infrastruktur gehen weiter. Über die N31 wird eine 120 Meter lange Brücke gebaut. Sie ist Teil der neuen Autobahnanbindung an die A4, die bis 2022 fertig sein soll.

(Séverine Goffin/L'essentiel)