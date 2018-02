Rettungshunde finden vermissten Rentner (83)

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein 83 Jahre alter Mann hat sich am Sonntagabend in einem Park in Düdelingen verlaufen. Die Polizei hatte gegen 20 Uhr die Hundestaffel der Rettungsdienstverwaltung verständigt, um den Vermissten im Parc Le'h zu finden. Eile war geboten, denn bei Temperaturen um null Grad drohte dem Mann der Erfrierungstod. Das Suchgebiet erstreckte sich über eine Fläche von zirka 20 Hektar.

Gut drei Stunden später kam die erlösende Nachricht: Die feinen Spürnasen der «Groupe Cynotechnique» hatten die richtige Fährte erschnüffelt – der Senior war bereits stark unterkühlt, aber lebendig. Anschließend wurde der 83-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

(jt/L'essentiel)