«Ich bin zu Fuß schneller, als mit dem Bus»

«Als ich die lange Bus-Schlage in der Avenue de la Gare gesehen habe, wusste ich, dass ich zu Fuß schneller auf der Arbeit bin», sagte der 24-jährige William, als er am Montagmorgen aus Esch/Alzette in Luxemburg-Stadt angekommen war. Der Verkäufer rechnet vor: «Zu Fuß brauche ich 15 Minuten bis zur Grand-Rue , mit dem Bus 25 bis 30 Minuten.» Die drei zusätzlichen Buslinien, die nun von der Haltestelle «Al Avenue» in Richtung Zentrum fahren, verbessern die Lage nach Williams Ansicht nicht: «Mir kommt es so vor, als seien die Straßen nur noch voller.»

Auch Wilma, eine 36 Jahre alte Apotherekin wartet an der Haltestelle «Al Avenue». Die Linie 19 Richtung Limpertsberg ist schon 15 Minuten zu spät. «Die Verspätungen gehen einem schon auf die Nerven. Man kommt nicht nur zu spät zur Arbeit, sondern hat auch ständig Stress.» Ein Gefühl das auch die 29-jährige Studentin Noémi kennt: «Ich glaube nicht, dass zusätzliche Buslinien helfen. Es liegt einfach an den Baustellen.»

Die Haltestelle «Al Avenue» wird seit Montagmorgen von drei weiteren Buslinien (2, 4 und 21) bedient. Ab sofort verkehren also insgesamt neun Linien zwischen dem Bahnhof und dem Luxemburger Stadtzentrum.

